Cancún, 2 Febrero.- Personal de la Dirección de Protección y Bienestar Animal del municipio de Benito Juárez e inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo participaron de manera conjunta para corroborar el reporte de una denuncia ciudadana por posibles actos de hacinamiento y maltrato animal en el que rescataron a 27 cánidos.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Benito Juárez informó que las autoridades arribaron al lugar ubicado en el Fraccionamiento Haciendas Real del Caribe en la ciudad de Cancún para realizar la inspección correspondiente en el sitio, con la finalidad de verificar las condiciones que los ejemplares guardaban.

En el operativo, los funcionarios encontraron diferentes caninos entre machos y hembras de diferentes razas y edades, entre las cuales 11 de ellos aún son cachorros El sitio está totalmente bardeado para evitar que los animalitos salgan y cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados aproximadamente, lo que permite que los cachorros tengan cierta libertad.

El propietario del lugar (no identificado) manifestó que se dedica al rescate y adopción de caninos en situación de calle, desde hace dos años, y los funcionarios procedieron al levantamiento y aseguramiento de los animales, debido a que el sitio denunciado no está registrado como un centro de refugio animal y no cuenta con las condiciones que garanticen el adecuado bienestar animal.

De los 27 caninos asegurados, 16 son adultos y 11 cachorros, que después de una exhaustiva valoración médica fueron trasladados al centro de protección y bienestar animal del ayuntamiento de Benito Juárez, para su atención. (Infoqroo)