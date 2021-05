Cancún, 15 de mayo.-La jornada del 6 de junio representa la gran oportunidad para los mexicanos de recuperar el país del desastre en el que MORENA tiene al país, aseveró el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

“Los Morenos no saben gobernar, son un desastre en todos lados vean al país como está”, expresó.

En entrevista que concedió al concluir una reunión con habitantes del poblado de Alfredo V. Bonfil, en la zona conurbada de Cancún, sostuvo que el país es un “desastre” en lo económico, en el campo, en materia de seguridad, en el abandono de las mujeres, de los jóvenes, incluso con esos programas en los que el gobierno federal “hace mucha alharaca de ellos” y que han hecho, que incremente el consumo de alcohol en los jóvenes y consumo de droga.

“(Los Programas) Lejos de venir a resolver un problema a ayudar están generando una situación crítica de deterioro de la vida familiar y social en todo el país”, añadió.

El mandatario michoacano aseveró que México no puede seguir esa ruta, que por eso hay que ganar las diputaciones federales, quitarle el control del Congreso al presidente Andrés Manuel López Obrador así como de los municipios como Benito Juárez, donde está “más que demostrado” que MORENA no sabe ni pudo llegó gobernar.

“Por eso no podemos seguir en esta ruta yo creo, por eso es importante que ganemos también las diputaciones federales, necesitamos parar el desastre del país”, insistió.

El gobernador michoacano manifestó lo anterior al concluir un evento con militantes y habitantes para apoyar a Jesús Pool, candidato común PRD-PAN-Confianza por Quintana Roo a la presidencia municipal de Benito Juárez.

En la charla con los medios de comunicación dijo que el reto para los próximos días es que la gente entienda, comprenda, la grave crisis por la que atraviesa el país, por la que atraviesa Quintana Roo y Benito Juárez.

De igual manera, manifestó que el 6 de junio “nos vamos a llevar una sorpresa”, porque hay mucho voto oculto que no se manifiesta pero que van a votar por una alternativa diferente a la que nos gobierna.

Sobre la actuación de presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó que lamentablemente está actuando como líder de una facción, que incluso aceptó públicamente que se anda metiendo en las elecciones, cuando el mismo pidió, que no se metieran los gobernadores.

“A mí me pidió que no me metiera y le dije si usted no se mete, yo tampoco y arreglados no nos metamos, pero el señor no deja de hacerlo. No aguanta y en estos 2 años y fracción lo único que le ha salido bien es dividir al país, todos los días divide al país, lo polariza, lo confronta, no es el papel de un jefe de estado”, aseveró.

Insistió en que labor del presidente es gobernar para todos y velar por la estabilidad de su país, pero como no lo hace, políticos como Porfirio Muñoz Ledo, de su mismo partido, llaman a crear un frente para parar a López Obrador del daño que le está haciendo México, pero sobre todo para defender lo que por muchos años y mucho trabajo costó construir, como las instituciones y leyes para una mejor convivencia empezando por el tema electoral.

En la charla con los medios de comunicación, Aureoles Conejo manifestó que el desastre en el país es porque además el gobierno federal ha manejado y usa el presupuesto público, la hacienda pública como si fuera patrimonio personal para atender caprichos y antojos.

“Tristemente algunos piensan que eso va a ayudar. Pero por ejemplo, el Tren Maya va a destruir lo último de la selva en la zona, y es un tren que no va a ningún lado ni viene de ningún lado”, precisó.

“O una refinería en Tabasco o un aeropuerto en el que no van a poder aterrizar las aeronaves”, añadió

Expresó que precisamente en esas obras está consumiéndose todo el dinero que podría usarse para detonarse el turismo, para fortalecer el campo, para apoyar los sectores más vulnerables sobre todo en la pandemia donde se perdieron mucho empleos, cientos, miles de empresas, sobre todo pequeñas y medianas que tuvieron que cerrar y son familias que se quedan sin ingreso y se quedan a la deriva.

Sobre Cancún, dijo que vino a acompañar a Jesús Pool, a darle ánimo, que siempre cuando uno anda de campaña, si alguien lo visita, ayuda mucho, porque se enciende el ánimo del equipo, del candidato, más en una campaña tan atípica por el tema de la crisis sanitaria.

En su mensaje a los asistentes, comentó que es triste que Cancún se encuentre en una condición tan delicada por la inseguridad, por tantas cosas que están pasando, porque es el destino de muchos mexicanos y visitantes extranjeros por lo hermoso que es, por las playas.

Se le preguntó si considera que el presidente López Obrador haga caso y reconsidere.

Al respecto, contestó que la única forma que va a hacer caso es que no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados y desde se pueda reasignar los recursos a las cosas que realmente necesitan los mexicanos.

Sobre si le haría un llamado al mandatario mexicano comentó.

“El señor presidente parece Gabino Barrera, no entiende razones, ya lo perdimos. En todo caso el llamado a los mexicanos es que despertemos, que cuidemos lo que con mucho esfuerzo hemos construido a lo largo de muchos años”, consideró.

Admitió que a lo mejor faltan muchas cosas por hacer, pero lo que habíamos avanzando, hoy vamos de regreso, es un modelo de los años sesenta, setentas, que representa un retroceso brutal, de décadas que nos va a costar mucho tiempo reconstruir.

“Pero este seis de junio hay una gran oportunidad, empezando en Cancún”, manifestó.

Pediría ir por el despeje, se le preguntó.

“Hay que ir por el DESMORENE”, concluyó.

