Cancún, 29 de julio.- El Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género de la Policía de Quintana Roo (Geavi) atiende al menos, cuatro reportes diarios de violencia contra menores, una cifra altísima y preocupante, pues hay hasta casos de violación, dijo su coordinadora, Adela Jiménez Izquierdo.

“Tenemos hasta violaciones en las que el agresor es integrantes de la propia familia, como padrastros, papás, abuelos y omisión por parte de mamás, que salen a trabajar o simplemente no quieren denunciar por lo que es muy importante que pongamos especial atención en esta parte de los menores y sobre todo creerles cuando ellos dicen algo”, señaló.

La funcionaria manifestó que es necesario estar al pendiente de ello, lo que ayudará a que pueden detectar en la familia agresiones, e incluso los vecinos puedan apoyar con los reportes de maltrato.

“Siempre en estos trabajos que hace la dirección de Prevención del Delito, las atenciones ciudadanas que se dan en las diferentes regiones de la ciudad, lo primero que nosotros inculcamos con la ciudadanía es que tengamos esta cultura de la denuncia”, agregó.

Y es que, según indicó la funcionaria, cuando llegan con el ciudadano, lo primero que dice es que “no me quiero meter en problemas, no quiero que venga la policía conmigo, cuando eso es una apatía, que puede evitar delitos con una simple denuncia reportándolo al 911. Sin embargo, no lo hacemos y preferimos que pase alguna otra situación y ahí lo dejamos”.

Adela Jiménez añadió que también en los recorridos detectan casos de niños que son maltratados, e incluso de adolescentes que salen de su casa por conflictos con sus padres.