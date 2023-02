PLAYA DEL CARMEN, 23 de febrero.- La presidenta municipal de Solidaridad Lili Campos Miranda informó que las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Ayuntamiento de Solidaridad corresponden a la cuenta pública del 2021 de la administración que encabezó Laura Beristain.

En un comunicado, la alcaldesa afirmó que el Ayuntamiento de Solidaridad entregó toda la documentación que Beristain dejó, pero se encontraron contratos de obras y servicios públicos que, según la documentación, fueron pagados con recursos propios en lugar de los asignados por la Federación.

“Entiendo que hubo una situación donde no tuvieron el debido cuidado, y se hizo el pago con presupuesto federal, me explicó la contralora, pero el contrato dice que fue pagado con presupuesto propio, y ahí hubo una discrepancia. Pero, esa parte ya iniciada la Auditoría Superior la irán analizando, y ellos son los que van a determinar, nosotros no somos nadie para ocultar nada, aquí hemos demostrado transparencia”, sostuvo Campos Miranda.

La ASF señaló que la administración de Beristain registró presuntos desfalcos por 326 millones 667 mil 875 pesos, principalmente en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. La ASF emitió al Ayuntamiento de Solidaridad una solicitud de aclaración y una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra ex funcionarios del municipio.