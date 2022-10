CANCÚN, 13 de octubre.— El líder de los hoteleros de Cancún Jesús Almaguer Salazar advirtió que el crecimiento previsto para la zona hotelera en el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) está “fuera de lo aceptable”.

Advirtió que seguir sobredensificando a la zona hotelera, permitiendo la construcción de más de 3,000 habitaciones en el predio que ocupa el campo de golfo Por ta pok, aumentará el tráfico de automóviles sobre el bulevar Kukulcán, incrementará presión a la capacidad de servicios como luz, agua, drenaje.

“El destino ya no está preparado para ello”, advirtió.

El portal de noticias Noticaribe Peninsular señala que organismos empresariales y de la sociedad civil expresaron su rechazo al nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que implica más cuartos en la zona hotelera, incluido un proyecto en 3 mil habitaciones en los actuales terrenos del campo de golf Pok Ta Pok.

Almaguer salazar calificó como algo fuera de toda lógica que se haya aprobado algo así para la Zona Hotelera en el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU de Cancún, cuando actualmente ya hay aproximadamente 37 mil habitaciones a largo de toda la zona hotelera, y por si fuera poco, también están en construcción 3 mil cuartos más más al final del bulevar Kukulcán.

“Absolutamente rechazamos ese proyecto. Con lluvias pequeñas se inunda (la zona hotelera), se rebasa el sistema de drenaje. Las plantas de tratamiento son insuficientes”.

El presidente de los Hoteleros de Cancún señaló que el crecimiento previsto para la Zona Hotelera en el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Cancún está fuera de lo aceptable, ya que ello tambien traerá consigo más automóviles al bulevar Kukulcán, la necesidad de incrementar todos los servicios básicos, como luz, agua, drenaje, y “el destino ya no está preparado para ello”.

La realidad, reiteró, es que la zona hotelera, y especialmente Pok Ta Pok, ya no aguantan más construcciones, y ejemplo de ello se presenta con cada lluvia, cuando el drenaje queda rebasado.

Por su parte, Carlos Cardín Pérez, presidente de la Asociación de Fundadores de Cancún, también reprobó la sobredensificacion que se le impuso al nuevo PDU en la zona de Pok Ta Pok, y advirtió que bajo esas condiciones se pone en riesgo el nuevo puente vehicular Nichupté porque en esa zona se generará un caos vehicular.

Es un error que el puente Nichupté “nazca muerto”.

El también ex alcalde y ex director de Fonatur en Cancún dijo que la zona hotelera ya tiene suficientes cuartos de hotel, y solo es necesario que la modernicen.

En días pasados el movimiento Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) refirió que el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, 2022, recientemente aprobado, afecta la calidad de vida de la población y el derecho a un medio ambiente sano, tal y como hizo el PDU aprobado a principios de septiembre de 2018

Asimismo, DMAS advirtió acciones legales para revertir el PDU de Cancún, aprobado en secrecia por el Cabildo, y de un día para otro publicado en el Periódico Oficial del Estado.