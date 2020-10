Cancún, 30 de octubre.— A pesar de los impactos registrados en el Caribe mexicano a consecuencia de los fenómenos climatológicos de Gamma, Delta y recientemente Zeta, si el semáforo epidemiológico de Quintana Roo llega al verde en noviembre, un gran número de centros de hospedaje podrían alcanzar ocupaciones del 100% en diciembre, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez.

Consideró que, con la crisis económica, no sólo los hoteles, también la gente busca algo económicamente más acorde con sus posibilidades y posiblemente los albergues de tres o cuatro estrellas sean los primeros que alcancen esos niveles de ocupación por su costo, pero con el color verde se beneficiarían todos.

El líder hotelero comentó que al principio de la pandemia se especuló mucho sobre varios temas, como la quiebra de aerolíneas, turoperadores y de muchos hoteles, pero poco a, poco conforme se ha ido abriendo la economía, esas y otras empresas han solventado sus adeudos con su proveeduría o sus problemas económicos.

Detallo que, gratamente, muchos turoperadores han hecho esquemas de pago con sus proveedores y eso les ha dado un respiro. Muchos han optado por no dar créditos en tanto se recuperan y eso ha ayudado a que muchos se solventen económicamente.

“Mucho estamos por no dar créditos y en estos momentos que se recupera la economía eso también ha beneficiado a los turoperadores y aerolíneas porque el manejo del recurso no es como coloquialmente se dice, que se “jinetea”. Si no se utiliza en otras cosas, va directamente al proveedor, y eso ha ayudado en lugar de que haya puesto en riesgo de quiebra a alguien a quien le estas pidiendo el prepago”, concluyó. (Galu Comunicación)