Cancún, 18 de diciembre.- Con el aumento de salario mínimo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple una vez más sus promesas de campaña, destacó el diputado Luis Alegre Salazar.

En entrevista para Radio Turquesa, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, destacó que el aumento del 15% al salario de los trabajadores impulsará la economía del país y el consumo interno.

Destacó que en dos años de mandato, el Presidente ha logrado un importante incremento del 60 por ciento al salario mínimo de los mexicanos, que en 2018 era de 88 pesos y ahora será de 141.

“El aumento implica reactivación económica, lo mismo sucede con todos los apoyos de los programas diseñados por el Presidente para las personas que menos tienen, que meten ese dinero enseguida a la economía en lugar de guardarlo en el colchón, no se está fomentando el ahorro, sino que las personas más necesitadas consuman mejor, hay una cadena productiva atrás del consumo, una cadena de valor”, dijo.

“Al tener un país con más igualdad vamos a tener estadísticas como las de Suecia, con un sistema de salud más sano; México no es un país en esas mismas condiciones, pero para poder llegar a eso hay que tomar estos pasos”.

“El domingo llega el Presidente para detonar lo que será el aeropuerto de la Riviera Maya, por Tulum, que no sería la misma inversión del Tren Maya donde las estaciones del tren van a ser proyectos inmobiliarios, que no sólo van a tener una parada, van a ser centros comerciales con hoteles, centros de hospedaje, hospitales, oficinas, residencias… proyectos inmobiliarios de gran envergadura que van a representar una importante inversión en infraestructura, no sólo es la construcción del tren, (que) nos va a permitir trasladar insumos desde los centros de producción hasta los de consumo, todo va a ser más eficiente y menos costoso y va a dejar un desarrollo en todo el sureste de México, que otros gobiernos federales han olvidado”.

Luis Alegre considera que la nueva normalidad, como la conocíamos, no llegará antes de mediados del 2021, gracias a las vacunas y al tratamiento para el coronavirus, pero que el turismo aún cerrará en número rojos el año, aunque hay algo de actividad por la temporada alta, por lo que invita a la población a seguirse cuidando, por el bien de las familias y de los turistas también.