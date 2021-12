CHETUMAL, 18 de diciembre.- La alianza con el PRI y el PAN aún no está perdida, aseguró el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Leobardo Rojas López, al hacer referencia al anuncio emitido desde las dirigencias nacionales de estos tres institutos políticos.

Detalló que el pronunciamiento respecto de ir en coalición en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, obedece a los tiempos electorales que se viven en cada Entidad de manera particular.

También puede interesarte: Decide el INE posponer la consulta de revocación de mandato

Señaló que a diferencia de estos cuatro estados, en Oaxaca y particularmente en Quintana Roo, el Calendario Electoral todavía permite concretar la terna denominada “Va por México“.

Apuntó que tienen hasta antes del 7 de enero para manifestar ante el IEQROO su intención de coaligarse, y reiteró que “nada se ha caído”, contrario a lo que trasciende en la esfera política local, dado que las negociaciones entre estos tres partidos, siguen firmes y a buen curso en el Estado y a nivel nacional.

Sin embargo, Leobardo Rojas dijo que de no consolidarse las negociaciones, en el caso particular del PRD y PAN la propuesta es una alianza total tanto para la gubernatura como para las diputaciones locales.

Desde el PRD ya se visualiza un “Plan B”, que en este caso es ir junto con el Acción Nacional a enfrentar la elección de 2022, o en su defecto, ir solos a la conquista de la Gubernatura y las curules del Congreso del Estado.

Rojas López subrayó que el PRD cuenta con cuadros competitivos para lanzarse a la batalla electoral, esto al citar al ex alcalde benitojuarence Julián Ricalde; al director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo; y el ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva.