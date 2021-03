En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico en conjunto con la Secretaría de Salud, por medio de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 llevarán a cabo la “Campaña de Salud para la Mujer”, del 8 al 11 de marzo en las instalaciones de la Dirección General de Salud Municipal en la Supermanzana 228, avenida Costa Maya de 9:00 a 14:00 horas.

El secretario Municipal de Desarrollo Social y Económico, Adolfo González José, informó que se realizarán exploraciones de mama y pruebas de papanicolaou, con el fin de concientizar a las mujeres sobre la importancia de la prevención de enfermedades como el cáncer cervicouterino y cáncer de mama; siendo una atención directa hacia las mujeres benitojuarenses para el cuidado de su salud.

Señaló que siguiendo las recomendaciones para evitar la propagación del virus SARS-COV-2, se acordó que las ciudadanas deberán agendar una cita al teléfono: 9988-84-30-00, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

González José informó que la exploración de mama deberá ser para mujeres que cumplan con el rango de edad entre 25 a 45 años, mientras que para la realización del Papanicolaou los requisitos son: mujeres de 25 a 50 años de edad; presentarse bañadas; no estar en su ciclo menstrual; no ponerse ningún aroma, óvulos o crema en sus partes íntimas y no tener relaciones sexuales por lo menos dos días antes de su prueba.

Finalmente, indicó que durante la realización de este programa, se llevarán a cabo todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19, como son: la toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y uso de gel antibacterial.