Ubicado en la Carretera Federal 307, kilómetro 12.5, en Bacalar, Quintana Roo, el hotel Alkiki fue cateado por la fiscalía estatal después de las acusaciones de una youtuber a Ricardo Ponde, quien ofrecía conferencias de sanación en ese lugar, y hoy es acusado de presunto abuso sicológico y sexual.

Hace unos días, el conferencista mexicano Ricardo Ponce pasó de ser un “guía de sanación” a un “acosador sexual”, esto tras las acusaciones que ha hecho la youtuber Maire Wink en las cuales afirma que el sanador dirige una secta.

El pasado fin de semana Wink subió un video en su canal para contar la experiencia que tuvo al lado del creador de la “autosanación”, a quien conoció en un retiro en Bacalar, una población ubicada en el sureño estado de Quintana Roo, en México, al cual fue invitada por el anfitrión.

En su video, que dura más de 50 minutos explica que Ponce, quien también es muy conocido en América Latina, empezó a coquetearle hasta llevarla a unas oficinas en las cuales tuvieron sexo.

“Me da un beso, me empieza a llevar a lo que yo pensé era una habitación, pero luego vi que eran unas oficinas y ahí se bajó los pantalones, se sentó en una silla y me dijo: ‘chúp…’. Yo estaba un poco en shock.

"Se bajó los pantalones y me dijo ‘chúpamela’", la youtuber @maire_wink acusa a @RicardoPonce82 de usar sus retiros de sanación como una “secta sexual”. Luego de estas declaraciones, la Fiscalía de Quintana Roo cateó un hotel en #Bacalar donde este hombre ofrecía sus talleres: pic.twitter.com/lfca7DaYIp — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 3, 2021

“En resumen, no hubo más que el sexo más burdo de mi historia, donde Ricardo no llevaba su celular y decía: ‘deberíamos grabar esto’, y yo no lo hubiera permitido, pero pensé: ‘¿este es el hombre que vende webinars sobre energía sexual? ¿esto pasa cuando corres del amor?”.

Pensó que su caso era uno asilado, pero después descubrió que otras chicas habían pasado por lo mismo y por ello se atrevió a denunciar, acompañada de otros testimonios que fueron proyectados en el clip, de acuerdo con Notistarz.

A raíz de estas acusaciones hay quienes optaron por dejar de seguirlo e ir a sus conferencias, tal es el caso de Daniela Magún, integrante del grupo Kabah y quien se encontraba en Bacalar también tomando su “retiro”, el cual tiene un costo de 50 mil pesos y VIP en 65 mil.

“Este fin de semana fui invitada por un amigo del equipo de Ricardo Ponce a uno de mis lugares favoritos en México, Bacalar Quintana Roo, a un retiro. Con ilusión asistí. Cabe mencionar que en los dos días que estuve ahí, en ningún momento me sentí vulnerada ni en peligro.

“Sin embargo, el sábado por la noche, se hizo de mi conocimiento la existencia del video y la denuncia de Maire Wink, por lo que en ese momento tomé la decisión de retirarme y no regresar al evento. Me pronuncio siempre y de forma contundente en contra de cualquier tipo de abuso”, refirió en sus redes sociales.

Quien también manifestó su apoyo a las posibles víctimas fue la actriz Aislinn Derbez, quien escribió en sus redes: “A este tipo se le notaba a leguas lo turbio. Pero el problema es que hay muchos haciendo lo mismo. Ya sea para acosar sexualmente, sacar dinero o por pura adicción al poder”.

Por su parte, Ponce salió a defenderse y escribió en sus redes: “Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ricardo Ponce se describe como un Guía de Autoconocimiento experto en Liberación Emocional que ha apoyado a miles de personas a romper patrones mentales y por ende obtener su auto sanación.