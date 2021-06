BACALAR.- El Centro Holístico Akalki en Bacalar, vuelve abrir sus puertas, después de ser investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), esto como parte del proceso de investigación en el caso de abuso sexual de Ricardo Ponce.

El cierre del centro holístico afectó no solo al turismo, sino también a los empleados y prestadores de servicios del ramo, quienes vieron mermar sus actividades, aseguró el representante de los hoteleros en Bacalar, Enrique Bautista.

Este permaneció cerrado durante nueve días, el cual finalizó este viernes, 11 de junio, volviendo el centro de hospedaje a recibir reservaciones existentes.

De acuerdo con Enrique Bautista Ramírez, representante de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur del Estado, el centro no tiene nada que ver con lo que acusan a Ricardo Ponce, pues asegura que “Son cosas que sucedieron dentro de un centro de hospedaje; sin embargo, ellos (Akalki) se hacen ajenos a la situación”.

A pesar de la reapertura, la FGE seguirá con las investigaciones del caso.

Asegura Bautista Ramírez que esta situación representó un impacto negativo para la economía e imagen del destino.

Acusaciones a Ricardo Ponce

Fue semanas atrás cuando la influencer Maire Wink, acusó a Ricardo Ponce de crear una secta sexual, pero de vender sus retiro como una “Autosanación” a través de cursos que imparte en el hotel de Bacalar.

Sin embargo esto no fue todo, de acuerdo con las declaraciones, Wink junto a otras mujeres participantes, señalaron que el discurso espiritual fue manipulado, con el fin de tener relaciones sexuales con ellas.

La ex novia de Ricardo confirmó las conductas del hombre.

“Que si no me acostaba con él era por mi corazón cerrado, que yo corro del amor, entonces no quise caer en una manipulación y le decía que no. Ahora entiendo que fui manipulada, fui yo la que no supo decir que no y me hago responsable de eso”, dijo Maire.

¿Qué dijo Ricardo Ponce?

Ante todas estas acusaciones, el conferencista solo dijo que responderá “con hechos y no con especulaciones”.