Carlos Briceño Villagómez, director de Seguridad Pública y Tránsito de Bacalar, se deslindó de responsabilidad de los incidentes ocurridos en la laguna, y señaló que al ser zona federal corresponde a Capitanía de Puerto vigilar la correcta operación de las embarcaciones que están ahí.

Entrevistado sobre el incidente ocurrido ayer en la tarde, donde una embarcación turística tipo pontón estuvo a punto de hundirse, presuntamente por exceso de pasajeros, luego de avanzar unos metros, dijo que el caso se debió a un descuido de los prestadores de servicios, que no se preocupan por el mantenimiento de las unidades.

También indicó que no corresponde a Seguridad Pública la vigilancia, pues esas embarcaciones operan en zona federal y en consecuencia, es Capitanía de Puerto la encargada de velar que los servicios se ofrezcan en orden.

“El incidente sucedió en un área que no era profunda, pero de todas maneras causó cierto temor entre los ocupantes de la embarcación”, expresó, tras añadir que la unidad acuática de la policía acudió al rescate de las personas, sin que alguna estuviera a punto de ahogarse. En total fueron 14 los que iban en la nave.

Briceño Villagómez manifestó que no puede hablar por Capitanía de Puerto, pues no le corresponde, pero tiene entendido que se aplicarían sanciones, pues no es el primer caso. Hace dos días, un velero se hundió en la laguna, y fue también personal de la unidad acuática al rescate de las personas que estaban ahí.

El funcionario dijo que el límite de personas que pueden ir en las embarcaciones tipo pontón depende del tamaño. Hay unas para ocho, 12 o 14.