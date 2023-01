CHETUMAL, 18 de enero.- La Secretaría de Obras Públicas (SEOP) en Quintana Roo aguarda los alegatos presentados por sus representantes en la pasada administración con respecto a las 21 obras observadas en el proceso de entrega-recepción, informó su titular, Irazú Sarabia May.

Recordó que, al menos, 21 obras planteadas dentro del proceso de entrega-recepción fueron observadas por la SEOP, obras que estuvieron a cargo del ex titular, William Conrado Alarcón.

La titular de la SEOP, Irazú Sarabia May, dijo que en este momento aguardan los resultados que la Contraloría del Estado emitirá respecto a lo hecho con el laboratorio móvil.

Aclaró que en el caso del ex titular de la SEOP, éste tiene, por ley, derecho a replicar lo observado en su momento por la Secretaría de la Contraloría del Estado con respecto a estas 21 obras que estuvieron a su cargo cuando encabezada dicha dependencia.

“En coordinación con las instancias correspondientes, fueron hechas algunas observaciones y se ha trabajado con las empresas que han estado revisando las observaciones y en algunos casos están resarciendo los daños y en otras esperamos las réplicas y es un proceso administrativo que está surgiendo”, apuntó.

La funcionaria no especificó qué obras fueron las observadas, ya que estas están en manos de la Contraloría del Estado y forman parte de diferentes municipios.

Asimismo, explicó que no podrá tener una conclusión sobre las posibles sanciones, hasta que no concluya el plazo establecido por ley, para el resarcimiento de las observaciones, aunque ello le corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Estado.

