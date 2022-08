CHETUMAL, 17 de agosto.— La alcaldesa morenista Yensunni Martinez Hernandez festejó ayer martes su cumpleaños 35 en la zona cañera, con una fiesta que estuvo amenizada por diferentes grupos de música norteña.

En redes sociales circula información en el sentido de que la alcaldesa capitalina se había gastado entre $100,000 y $150,000 pesos en la organización de la fiesta.

Sin embargo, a través de un video en sus redes sociales la alcaldesa desmintió que haya organizado la fiesta y dijo que el convivio fue armado en la comunidad de Javier Rojo Gómez por Benjamín Gutiérrez, dirigente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR ) en el Estado.

En su comunicación, Yensunni Martínez tuvo actitudes burlonas hacia quienes identificó como sus críticos, por tergiversar la información.

Indicó que sí bailó, porque le gusta el baile y que hubo música en vivo, “pero no es como dicen, tampoco fue la gran cosa”.

Dijo que en redes sociales la critican porque supuestamente los invitados a la fiesta estuvieron condicionados a llevar regalos con precios superiores a los $10,000 o de marcas “muy específicas”.

“Eso no es cierto, nadie me ha regalado nada, ni mi marido me regaló nada”, enfatizó.