Cancún, 15 de septiembre.— La presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa dijo que Benito Juárez es un municipio caracterizado por salir adelante de situaciones complicadas, como lo demostró luego de ser golpeado por fenómenos hidrometeorológicos y ahora lo hace con la pandemia, como resultado de un trabajo en el que fue necesario realizar reajustes presupuestales y atacar la corrupción.

Ya con dos años al frente de la administración municipal, admitió que este 2020 es quizá el año más difícil que le ha tocado vivir a esta joven ciudad, que por su 50 aniversario programó muchas actividades para celebrarlo. Sin embargo, se presentó la contingencia sanitaria que trajo mucho dolor.

“De origen, Cancún es una ciudad fuerte, que surgió de la nada, de entre mangle y costa, pero que ahora puede presumir ser uno de los destinos más importantes del mundo”, indicó.

La presidenta municipal recordó que el municipio ya fue golpeado por fuertes huracanes, como “Gilberto” y “Wilma”, que causaron destrozos, pero se puso de pie.

“El año pasado enfrentamos el problema del sargazo y salimos bien. Este es un año todavía más complicado, que nos ha fortalecido con trabajo honesto, y en el que hemos conseguido finanzas sanas. Pagamos 153 millones en deuda pública, es decir, la redujimos 15 por ciento, gracias a que el dinero público es bien cuidado y afrontamos la corrupción”, añadió.

Entrevistada para Capital Noticias, explicó que este es un gobierno diferente, que trabaja directamente con el pueblo, que lo escucha y deja a un lado diferencias e ideologías.

“Hay que seguir en la construcción de un Cancún mucho más fuerte y justo, pero para eso es importante que los tres órdenes de gobierno trabajen de la mano”, dijo.

En un rápido repaso de los principales logros de este año de su administración, mencionó que se atendió a la ciudad con diversas obras y mejoras de infraestructura urbana, como parques, repavimentación de la carpeta asfáltica, en señalización y se llevan al cabo varios programas sociales y de apoyo, entre éstos una cruzada contra la obesidad.

“A la ciudad le urgían algunas obras de mejoramiento de infraestructura y las estamos atendiendo”, manifestó.

También dijo que se puso atención en mejorar la seguridad pública para evitar extorsiones de servidores públicos y prometió mejoría en el equipamiento de la corporación policiaca.

“Vamos a seguir en el combate a la corrupción”, dijo y añadió que al hacer eso, han “pisado muchos callos de grupos que estaban acostumbrados hacer y deshacer las cosas a su conveniencia”.

“Al ver que ya no pueden, emprenden campañas de desprestigio hacia esta administración, pero hemos respondido no por nosotros, sino por las voces de las autoridades, en este caso la de la Unidad de Inteligencia Financiera, que señaló que no hay indicios para ningún tipo de investigación. Esto nos da fortaleza para dar el extra, en pro de los habitantes de este municipio”, agregó. (Infoqroo)