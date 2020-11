El temor, la angustia que se vive hoy en Cancún derivado de la violencia en contra de la mujer, hizo que Bianca, siempre en sus redes sociales expresará su miedo a este problema social, en ellos se puede lee“Ayer me sucedió algo de lo cual no quiero hablar, pero que me llevo a un mundo de pensamientos que no logro sacar de mi cabeza. ¿En dónde comienza y en dónde termina a fragilidad de una mujer, según nuestra sociedad? ¿Qué los ha llevado a sentirse con el derecho de tomar nuestros cuerpos y almas con la facilidad con la que recoges una roca del suelo?, ¿Es acaso que eso somos? Objetos sin vida, ni voz, sin voluntad, ni sentir (…) ¿somos equivalente a unos kilos de carne muerta? (…) Nadie le va a prohibir a mis ojos la satisfacción de mirar el cielo brillar cada mañana, nadie me va a robar mis sueños, ni arrebataran suspiros a mi boca que no sean de placer y felicidad. Primero muerta antes que permitir que ustedes, seres asquerosos me maten”, compartió la joven el pasado 10 de febrero a través de su cuenta de Facebook.