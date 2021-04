Puerto Morelos, 20 de abril.— Blanca Merari Tziu Muñoz, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” sostuvo hoy sus primeras reuniones con diferentes sectores de la comunidad y encabezó su primera caminata en esta cabecera municipal, en las que expuso propuestas de trabajo y para la reactivación económica e impulsar el desarrollo comunitario.

Por la mañana, la abanderada de los partidos Verde, Morena, Del Trabajo y Movimiento Auténtico Social se reunió con artesanos del mercado Hunab-Ku, del Casco Antiguo, a quienes expuso que para salir adelante y concretar la reactivación económica es importante trabajar en equipo, capacitarse y buscar nuevos canales de venta.

Antes que nada, tenemos que incorporar a todos los artesanos y creadores del municipio, incluidos los de las comunidades, para tener diversificar la oferta y que tengan la oportunidad de vender su producción, que es muy apreciada por los visitantes, principalmente los extranjeros, añadió.

Para ampliar las opciones de venta podríamos aprovechar las redes sociales y plataformas digitales para promover diversos negocios, entre estos los dedicados a la venta de productos creados por manos locales, continuó. El visitante podría revisarlos desde la comodidad de su hotel, elegir lo que le guste y programar una visita rápida al Mercadito.

Podemos pintar murales en las paredes de El Mercadito, que atraigan a los visitantes, los inviten a tomarse fotografías y, desde luego, a recorrer los locales para adquirir alguna pieza, sostuvo. De esa forma, haríamos de este lugar un punto de referencia para los turistas nacionales y extranjeros. Juntos vamos a lograr que El Mercadito despegue con la fuerza que sus locatarios necesitan, pero para ampliar y diversificar la oferta de productos necesitamos primero que voten por los candidatos de la coalición, quienes tienen una agenda y propuestas para resolver sus problemas, puntualizó.

Por la tarde, Blanca Merari realizó su primera caminata por la colonia 23 de Enero, en la que saludó a los vecinos, les dio a conocer sus propuestas en materia de seguridad y servicios públicos y les pidió su voto para concretar viejos anhelos de los portomorelenses.

“Yo soy de aquí, aquí tengo mi hogar, no me voy a ir cuando acabe mi gestión, por eso mi compromiso es cumplir la palabra empeñada, porque quiero que cuando me vean en el mercado o en alguna calle no tengan nada que reclamarme”, afirmó. (Infoqroo)