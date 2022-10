PUERTO MORELOS, 7 de octubre. — Jorge Castro Tapia, socio taxista concesionario desde 2009 y operador activo desde 1999, denunció que le impidieron registrarse como candidato a secretario general para la elección que se llevará al interior del Sindicato de Taxistas “Cesar Martín Rosado” en Puerto Morelos.



Dijo que también le impidieron hacerlo a os integrantes de su planilla, por lo que presumen que el influyentismo, el débil liderazgo y las malas prácticas mantienen un bloqueo a su aspiración legal y legítima para encabezar el siguiente período del gremio taxista en el nuevo municipio.



Acompañado de integrantes de su planilla explicó que el pasado 5 de octubre la Comisión Electoral “estuvo manipulada por la actual administración porque se pactó a través de los representantes de cada planilla que íbamos a participar, pero el presidente se dejó influenciar por Diego Escalante Sulub, secretario tesorero quien también funge como abogado del gremio”. Aseguró que fue el abogado Escalante Sulub quien le comentó que había sacado una convocatoria con el punto 76 donde dice que no puede participar un socio si tiene una investigación señalada en la Comisión de Honor y Justicia “pero ese requisito no era para el aspirante, sino para los integrantes de la Comisión Electoral que formaron para las elecciones y debido a ese problema y a la manipulación del abogado gremial la comisión desistió y se declaró incompetente argumentando estar sobrepasada en sus facultades, dando por terminada la reunión diciendo que no iban a convocar elecciones, sino a la siguiente asamblea donde se iba a formar otra comisión para las votaciones”.



Se insistió (infructuosamente) en obtener una entrevista con la dirigente sindical saliente, Yazmín Vivas Medina. Por su parte, el aspirante Jorge Castro Tapia comentó que hizo entrega de un oficio fechado el 6 de octubre, dirigido a la secretaria general Yazmín Vivas “donde le pedimos los estatutos debidamente certificados y sellados por parte de la autoridad competente, ya que las copias que otorgaron son copia simple, sin sello y sin firma. La autoridad es la Junta de Conciliación y Arbitraje. En dicho escrito también pido que la compañera Yazmín muestre la Toma de Nota, confirmándose que su función gremial venció en 2021 y hasta el dia de hoy no ha mostrado una extensión de su periodo, no ha mostrado algo que certifique que ella sea la secretaria general del sindicato” remarcó.

Integrantes de la planilla de Jorge Castro afirmaron ser testigos de que el presidente discutió con el abogado del sindicato porque la convocatoria la firmó el presidente pero fue formulada por el abogado Diego Escalante y al momento de darse cuenta de que la convocatoria en el punto 2 artículo 76 de los estatutos que no era para los aspirantes el abogado “le mencionó al presidente que era su problema por no leer los estatutos y que la convocatoria no podría tener una fe de erratas y se chingaban por haber firmado algo sin leer”.

El pasado miércoles 6 de octubre, el secretario de actas y acuerdos Samuel Herrera, se entrevistó con Castro Tapia para que le firmara unos documentos donde la directiva comité se erige con tres firmas de 2 vocales y la secretaria, “querían que firmara el documento que cita que no puedo participar por equidad de género y supuestamente por no reunir los requisitos cuando ya el comité se había disuelto, pero teniendo la fecha 12 de octubre. Lo prepararon para que en cualquier momento lo firme y ellos lo saquen a la luz. Me negué a firmarlo y se ve lo que ellos pretenden, que yo no participe para las elecciones”.

El grupo que respalda a Castro Tapia coincidió en que la asamblea general fue manipulada, porque se designó el comité electoral, que es un órgano dentro del sindicato con autonomía sindical “donde los directivos no pueden dar órdenes”. Y precisaron que si bien es cierto que uno de los requisitos es que no se subraye una investigación por la Comisión de honor y justicia, “es un requisito que es para elegir a miembros del Comité Electoral mas no para los aspirantes al comité directivo. Los requisitos eran para quien deseara pertenecer al organismo que iba a llevar la elección, no para los aspirantes; sin embargo, fue en contra”.

Abundaron que también se inscribió Yazmín Vivas, líder saliente en una planilla alterna, con varios de los integrantes que la acompañan en el período directivo. “Es ilegal porque ella no ha renunciado, se está reeligiendo disfrazadamente”. En una tercera y cuarta llamada al número personal de la dirigente saliente no se obtuvo respuesta.

El 6 de octubre la Comisión Electoral del sindicato se declaró incompetente para realizar la inscripción. Por presuntas irregularidades de la Directiva se cancelaron las inscripciones de planillas para elegir el próximo comité directivo del Sindicato de Taxistas “César Martín Rosado”. Aseguran los afectados que se han saboteado los requisitos y violentado los estatutos sindicales, al requerirse como requisito para los aspirantes los artículos que regían la elección del comité electoral, pero no para los aspirantes al Comité Ejecutivo. Según los quejosos, se fabricaron actas de presuntas irregularidades coincidentemente en el momento del proceso de inscripciones, razón por la cual la dirigencia gremial solicitó frenar el proceso de la asamblea general. Correspondió al presidente del comité electoral, notificar que por decisión gremial, dicho organismo se declaraba incompetente al tema, ya que sus integrantes no estaban facultados y tenían presión de la directiva saliente, para no admitir a los candidatos.

El total de socios varones con derecho electivo corresponde a 325, el 63% del padrón; son 6 hombres los que contienden en planilla. El total de socios mujeres con derecho electivo corresponde a 189, el 37%; son 6 mujeres las que contienden en planilla.