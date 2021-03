El Gobierno de Benito Juárez puso en marcha la Casa de Asistencia Temporal que servirá de refugio para mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género.

El centro está a cargo del Instituto Municipal de la Mujer y es en atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM).

En entrevista, la Presidente Municipal Mara Lezama señaló que las instalaciones están diseñadas para brindar acompañamiento las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Todos y todas las benitojuarenses les debemos a esas mujeres un lugar seguro y digno, un refugio temporal que les sirva de faro para reorientar sus vidas en mejores condiciones y con un acompañamiento profesional”, indicó.

Este lugar está debidamente equipado con habitaciones, baños independientes, cocina, sala, área de lavado, espacio para recreación, e incluso, un consultorio médico y psicológico.

“Desde el gobierno de Benito Juárez trabajamos para que Cancún sea tierra segura para sus mujeres. No puedo decir que me sienta orgullosa de inaugurar este refugio, eso será cuando no sea necesario un espacio como este, pero hoy lo inauguramos porque es indispensable”, aseguró la alcaldesa.

Este espacio podrá dar albergue por un periodo de siete días, pero en caso de ser necesario se podrá extender el tiempo de atención.

“Hoy arropamos y protegemos a la mujer de Cancún, pero ya estamos trabajando para que mañana la recibamos con los brazos abiertos a una sociedad más justa, incluyente y segura; esa es mi labor de corazón de todos los días”, preciso Mara Lezama.

En lo que va de la administración, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), ha rehabilitado y acondicionado siete espacios públicos denominados “Módulos de Atención para Mujeres” en las supermanzanas 91, 92, 200, 221, 225, 260 y colonia Avante, localizados en zonas señaladas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) como de alta incidencia de agresión contra las mujeres.

CAJA DE DATOS

MÓDULOS DE ATENCIÓN PARA MUJERES: