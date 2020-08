Cancún, 17 de agosto.— Las cámaras de vigilancia son una herramienta útil que ayuda en la seguridad, facilitan detenciones y, bien utilizados, los videos pueden servir como prueba en un juicio, de ahí que el gobierno del estado realiza inversiones importantes en ello, expresó Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General de Quintana Roo.

Entrevistado para el noticiero matutino de Radio Fórmula, dijo que el gobierno del Estado realiza una importante inversión en cámaras, con aproximadamente dos mil en la entidad, que han permitido a las autoridades resolver casos, como el ocurrido hace unos días en Chetumal, donde se captó el asalto a una joven.

El funcionario expresó que un video puede ser empleado en un proceso, es un dato de prueba, que bien utilizado, es decir, si la autoridad cuida toda la cadena custodia en el proceso de evidencia, no habrá problema para que un juez le dé una valoración para un enjuiciamiento.

“Todo puede ser utilizado como prueba, siempre y cuando sea obtenido de manera legal. No es válido presentar ante un juez algo conseguido de manera ilegal. Hay que saber de dónde se obtuvo, si no fue alterado, cambiado o modificada de manera intención por alguien que tenga acceso. Eso es lo que debemos de cuidar, mientras no se presente alguna irregularidad en el proceso de cadena custodio, un video es útil”, indicó.