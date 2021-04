Cancún, 5 de abril.- El Consejo ciudadano y científico PRO cuidado del acuífero y sistema lagunar de Bacalar y diversos sectores de la sociedad y gobierno, hicieron un importante llamado a los turistas a ser más cuidadosos y conocer las bellezas extraordinarias de la laguna de Bacalar, en el sur de Quintana Roo.

Para ello, el Consejo difundió la campaña de buenas prácticas expuesta en la página de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Bacalar https://www.direccionecologiabacalar.com/copia-de-campana.

Esta campaña de sana distancia tiene como fin que los turistas no toquen y lastimen los arrecifes, por su alta fragilidad, lo que se logrará conociendo y cuidándolos.

El Consejo recordó que uno de los seres naturales más raros que la laguna de Bacalar resguarda son los estromatolitos, es el arrecife de agua dulce más grande del mundo. Estos arrecifes se encuentran en diferentes formas en la laguna: redondas (oncolitos), extendidas en capas (estromatolitos) y en conjunto se llaman microbialitos y son los primeros seres en La Tierra que generaron oxígeno hace 3 mil 500 millones de años.

¿Sabías que los estromatolitos parecen rocas, pero están vivos? No te pares, no te sientes, no camines sobre ellos, recordó el Consejo.

La bióloga Silvana Ibarra Madrigal, miembro del Consejo Ciudadano y Científico PRO Cuidado de la Laguna de Bacalar, invitó a entrar a la citada página web, donde turistas y anfitriones pueden encontrar, descargar, incluso colocar su logotipo a una seria de infografías; podrán consultar la guía de buenas prácticas, hermosas fotografías de Bacalar y de los estromatolitos, así como posters informativos y sobre todo la campaña de sana distancia.

Fuente: Infoqroo