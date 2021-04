Cancún,03 de abril.- El gobierno de Benito Juárez realizó un llamado a los miles de vacacionistas que disfrutan del destino y cada uno de sus atractivos a extremar la protección a la salud y a respetar cada uno de los protocolos, que se han implementado, principalmente en las playas.

“Tenemos que reforzar los cuidados para que sea memorable la visita, para que todos los que llegan en estos días de Semana Santa y posteriores, tengan un regreso sano”, advirtió la Dirección de Turismo Municipal.

De acuerdo con los pronósticos, se espera que esta primera Semana Santa, desde la pandemia, tenga resultados positivos para todos los sectores económicos de Benito Juárez.

Sin embargo, para el gobierno municipal, el ingrediente clave en esta temporada vacacional es el respeto a las disposiciones, cuyo único fin es garantizar la seguridad integral de los visitantes.

“Va a ser exitosa en el momento que nosotros mismos seamos quienes impulsemos que los protocolos se respeten, podemos tener la ocupación muy alta, pero si al final, por no respetar los protocolos y por no ejercerlos como debe de ser, vamos a tener un saldo negativo en la experiencia de nuestros turistas, no tiene ningún sentido”, mencionó la autoridad.

A través de “Cancún Safe”, en todas las terminadas del Aeropuerto Internacional de Cancún y las terminales terrestres información sobre seguridad al viajero, mediante un código QR, con versiones en inglés y español.

COMPLEMENTO INFORMATIVO

CONTEXTO:

Con la campaña “Cancún Safe”, Benito Juárez fortalece la seguridad y confianza de sus visitantes, por lo que será uno de los destinos favoritos para vacacionar durante este 2021.