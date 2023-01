CANCÚN, 19 de enero.— El servicio de taxi que se ofrece en esta ciudad está generando una mala experiencia entre los turistas, que en redes sociales manifiestan que se trata del negocio “más corrupto del mundo” y aconsejan que es mejor utilizar el transporte urbano que, aunque sigue siendo malo, es más barato.

Chad Scott, un bloguero especializado en viajes, contó su experiencia en sus redes, describiendo una grave situación de engaños, fraude y abusos por parte de los taxistas y denuncia ninguna autoridad se hace cargo de poner orden.

“Quise utilizar un Uber, pero me dijeron que era literalmente arriesgar mi vida, porque sus choferes son agredidos por los taxistas”, señala en un video que ya tiene amplia circulación en Tik Tok y otras redes.

“¿Saben cuál es el negocio más corrupto en todo el mundo? Está en Cancún y se trata del servicio de taxi”, sostiene al abrir su blog que denominó “Crónicas de Cancún I”.

“Mi esposa y hoy llegamos hace unos días a Cancún y por primera vez nos hospedamos en un hotel fuera de la zona hotelera”, señala.



“Fue un dolor de cabeza darnos cuenta que la parada del autobús nos quedaba lejos, por lo que a cualquier lugar que fuéramos había que usar taxi”, agrega.

Señala que “literalmente estábamos a dos millas o menos de la zona hotelera. Pedimos un taxi para ir a comprar algo de comer. Primero, del hotel fuimos a un banco y me cobraron 25 dólares, del banco a un súper otros 25 dólares y del súper al hotel 25 dólares más”.

“Me parecía increíble. Hablé con un par de taxistas para tratar de entender cómo funcionan y me dijeron que ese dinero no es para ellos, que no ganan mucho, que solo tienen ingresos por propinas, que a ellos les pagan cualquier cosa”, subrayó.

“Decidí ver si funcionaba el Uber y era increíble, que por las mismas dos millas le iban a cobrar dos dólares por esa plataforma, pedí uno, pero ningún chofer tomó mi viaje”, indicó.

“Le pregunté a un empleado del hotel de por qué el Uber no tomó el viaje y me dijo advirtió que tomar el viaje le podría costar literalmente la vida. Yo estaba impresionado de esta situación”, enfatizó.

“En estas condiciones la única manera de llegar a la zona hotelera es por medio de un autobús o de un coche rentado, para conducir bajo tu propio riesgo, porque los automovilistas en la zona hotelera están absolutamente locos”, advierte.

“Así que si planean venir a Cancún, lo mejor es tener hotel en la zona hotelera, usar el autobús o alquilar un coche bajo tu propio riesgo, porque usar taxi te podría costar por lo menos 200 dólares por día. Es absolutamente ridículo”, sostiene Chad Scott.