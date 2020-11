Cancún 11 de noviembre.— El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el gobernador Carlos Joaquín González actuó de manera acertada con la destituciones de los altos mandos de la policía de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez, con lo cual dejó en claro que no se permitirá ningún tipo de represión y habrá cero tolerancia y encubrimiento.

En su habitual conferencia de prensa mañanera, López Obrador volvió a abordar los hechos violentos ocurrido el lunes en la noche en Cancún, donde policías que estaban en el Palacio Municipal, activaron armas de fuego y con excesivo uso de la fuerza durante una manifestación en la que se exigía justicia por los feminicidios ocurridos en Quintana Roo.

Cabe señalar que Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública, no fue destituido, sino separado temporalmente del cargo en tanto se realizan las investigaciones del caso. En cuanto a Eduardo Santamaría, director de la Policía Municipal de Benito Juárez, fue cesado por la presidenta municipal María Lezama Espinoza.

López Obrador también insistió en que nunca se debe recurrir a la violencia y hasta puso como ejemplo a Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela, “todos ellos, grandes dirigentes sociales, los gigantes de la lucha social”.

El tabasqueño urgió al mandatario estatal a que se profundice en las investigaciones, y recalcó que con el cese de los mencionados jefes policiacos se pone de manifiesto que no habrá tolerancia, encubrimiento y complicidad.

También reiteró varias veces “nunca más a la represión”, y que los manifestantes están en su derecho de protestar con el método de la no violencia, pues es muy eficaz,

“Se pueden manifestar desde la vía pacífica, da resultados, no se necesita la fuerza a bruta. Sólo se requiere tener la razón, argumentos y luchar por los ideales y los principios sin claudicar”, indicó.

López Obrador indicó que hay muchas maneras de manifestarse, incluso, hay hasta libros sobre la no violencia y la eficacia que tiene.

“Ante esto, los autoritarios no pueden hacer nada. No se les da posibilidad de que repriman. Hay que decir no a la violencia. México es un país donde uno es libre de manifestar sus ideas y protestar con responsabilidad”, agregó.