El H. Ayuntamiento de Benito Juárez informa que este sábado se activó el “Operativo Tormenta” en la ciudad, debido a las precipitaciones registradas desde la noche de ayer viernes.

La Dirección General Protección Civil indicó que las lluvias se deben a la formación de una zona de baja presión en el Golfo de México que interacciona con las zonas de baja presión extendidos sobre la Península de Yucatán.

Se prevé lluvias muy fuertes para Benito Juárez y gran parte del estado durante prácticamente todo el fin de semana, por lo que se exhorta a la población a tomar sus precauciones.

La Dirección General de Servicios Públicos realiza trabajos de limpieza de rejilla con el objetivo de evitar encharcamientos e inundaciones en avenidas principales y aledañas.

Cabe señalar que pese a que la Temporada de Huracanes del Atlántico de 2021 iniciaba oficialmente el próximo 1 de junio, esta madrugada se formó “Ana”, el primer sistema ciclónica en el Océano Atlántico, ubicada a más de 2 mil kilómetros de las costas de Quintana Roo, por lo que no representa peligro para el estado.

Para la temporada de Lluvias y Huracanes, se pide a la ciudadanía no tirar basura en la vía pública, depositar los desechos en los contenedores, barrer el frente de la casa, mantener libres de basura las alcantarillas, no verter grasas ni sustancias corrosivas en el drenaje, no arrojar colillas de cigarro en la calle, entre otras medidas de prevención difundidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Al manejar durante lluvia, se solicita: reducir la velocidad, mantener encendidas las luces intermitentes, usar siempre el cinturón de seguridad, aumentar la distancia con el vehículo de enfrente, realizar cambio de luces y usar el limpiador del parabrisas, así como se recomienda no emplear el celular mientras conduce, entre otras consideraciones.

En caso de posibles contingencias se recomienda: mantenerse alerta a los comunicados oficiales por parte de las autoridades competentes, permanecer en un lugar seguro; alejarse del mar o cualquier cuerpo de agua; evitar tocar postes o cables; no hacer caso a rumores; ubicar los refugios temporales y albergues cerca a tu domicilio, por mencionar algunas medidas.