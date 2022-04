Cancún, 31 de marzo 2022.- Por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya en un nuevo trazo paralelo a la carretera federal, Gonzalo Merediz Alonso, director ejecutivo de Amigos de Sian Ka’an, advirtió daños difíciles de evaluar por la falta de estudios de impacto ambiental y de mecánica de suelo, entre otros, para conocer la diversidad de flora y fauna que habitan en la zona.

En el marco del anuncio de una subasta virtual de arte a beneficio del desarrollo sustentable del Caribe Mexicano, el representante de dicha organización no gubernamental señaló que “el gran problema del Tren Maya es que no sabemos cuál va ser ese impacto ambiental, no hay estudios”.

“Se cambia la ruta, no hay un estudio de impacto ambiental que nos permita decir cuál va ser el impacto sobre esos ríos subterráneos, cuál es el impacto sobre esa selva y que le permita a la autoridad, en este caso la Semarnat, dar una autorización, negarla y si la da, con base en una serie de condicionantes que ayuden a reducir ese impacto ambiental”, indicó ante los representantes de los medios de comunicación.

Admitió que el Tren Maya podría ser una salida a muchos de los problemas de movilidad y seguridad en la carretera federal, pero, insistió, se necesita conocer cuál sería el grado de afectación, por ello consideró indispensable realizar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

“El que se abra una brecha para hacer una vía férrea sin saber qué va pasar con esa vegetación, qué fauna se está afectando, que especies animales hay o no hay que pudieran estar protegidas por la ley, en el momento en que las eliminas pudiera estarse incumpliendo con la ley”, advirtió.

Al final, dijo que todas las voces deberían enfocarse a ver que se cumpla la normativa ambiental, que se hagan los estudios y que se determine cuál es la ruta, las medidas precautorias, si es necesario desplazar la ruta o poner puentes, entre otras medidas.