Cancún, 18 de agosto.— Luego de que la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) emitiera una nueva convocatoria, después de la supuesta “caída del sistema” durante la sesión en que se elegiría a la dirigencia estatal del partido, la vicepresidenta del Consejo, Haydé Saldaña Martínez, declaró que, si se repite la supuesta falla técnica, recurrirá a las instancias legales correspondientes.

En entrevista para el noticiero matutino Pulso AM, Saldaña Martínez aseguró tener “todo documentado”, y en espera de la segunda convocatoria, a realizarse el próximo 22 de agosto.

“Yo creo que no hay ganadores hasta que la mayoría avale y, sobre todo, se me hace increíble que el propio dirigente Rafael Esquivel Lemus, quien es secretario general en funciones de presidente, sea quien haya dicho que hay una falla técnica. Él tiene derecho a participar, lo que no se vale es que sea el vocero del órgano técnico”, expresó.