Cancún, 16 de junio.- Aguakan informó que continúa con la promoción y reforzamiento del programa No Más Fugas, mediante el cual se busca reducir este problema, que ocasiona altos consumos domésticos y con la consiguiente afectación a la economía de las familias.

Este programa se lleva al cabo en los cuatro municipios donde opera Aguakan y aplica para todos los clientes domésticos que, tras haber sido informados por presentar un consumo elevado inusual, reciben una boleta de pago en color amarillo comunicándoles de la posible fuga en casa y con el importe promediado por alto consumo.

La empresa explica que esto quiere decir que el cliente, no paga el cien por ciento del consumo, en dicho periodo.

Con la boleta amarilla enviada, Aguakan contacta a los clientes para programar una visita de la Brigada No Más Fugas, que se encarga de revisar el medidor, línea externa, tinaco o cisterna en busca de posibles fugas.

Si al segundo mes la lectura del medidor aún arroja alto consumo, indica que no se reparó la fuga o el cliente no recibió a la brigada y por lo tanto aún no se identifica dónde está el problema. Se le notificará nuevamente, ahora con una boleta color rojo. En este caso, la reparación será urgente, de lo contrario, el consumo adicional podría verse reflejado en la próxima boleta de pago.

El programa No Más Fugas fue implementado desde principios de 2017 y atiende más siete mil casos anuales, e implica un importante apoyo a la economía familiar.

También mediante este programa se busca asesorar a los clientes para dar una solución oportuna a los problemas que puedan resultar de las visitas de las brigadas en los domicilios y al mismo tiempo contribuir a que haya menos desperdicio de agua.

En este 2021, Aguakan reforzó este programa de apoyo, con el objetivo de ayudar a la economía de sus clientes y asegurar la calidad en los servicios que presta a la población. (Infoqroo)