El H. Ayuntamiento de Benito Juárez le recuerda a la ciudadanía que la Temporada de Huracanes del Atlántico de 2021 inicia el próximo 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre.

El recordatorio se hace para evitar confusiones con la formación de fenómenos hidrometeorológicos en últimos días, en el Pacífico.

Para la temporada de lluvias, inició en este mes de mayo, se pide a la ciudadanía barrer el frente de la casa, no tirar basura en la vía pública, depositar los desechos en los contenedores, mantener libres de basura las alcantarillas, no verter grasas ni sustancias corrosivas en el drenaje, no arrojar colillas de cigarro en la calle, entre otras medidas de prevención difundidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Al manejar durante lluvia, se recomienda: reducir la velocidad, mantener encendidas las luces intermitentes, usar siempre el cinturón de seguridad, aumentar la distancia con el vehículo de enfrente, realizar cambio de luces y usar el limpiador del parabrisas, así como se recomienda no emplear el celular mientras conduce, entre otras consideraciones.

En el último reporte de The Weather Company (TWC), la Temporada de Huracanes en el Atlántico 2021 será una temporada superior al promedio con 18 tormentas nombradas, 8 huracanes y 3 huracanes importantes.

En caso de posibles contingencias se recomienda: mantenerse alerta a los comunicados oficiales por parte de las autoridades competentes, permanecer en un lugar seguro; alejarse del mar o cualquier cuerpo de agua; evitar tocar postes o cables; no hacer caso a rumores; ubicar los refugios temporales y albergues cerca a tu domicilio, por mencionar algunas medidas.