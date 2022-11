Cancún, 14 de noviembre 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que no tiene mucho que opinar de la senadora Marybel Villegas Canché, mencionó que aún no nombra a su representante en los trabajos del Tren Maya en Quintana Roo, y expresó elogios hacia el ex gobernador Carlos Joaquín González, de quien siempre lo apoyó.

A pregunta de un reportero sobre Marybel Villegas, que no obtuvo ninguna posición política en Quintana Roo, luego de que fue coordinadora de campaña de la hoy gobernadora Mara Lezama Espinosa, y su expresada cercanía con el también senador Ricardo Monreal, quien tiene aspiraciones presidenciales, expresó que no tiene mucho que opinar.

“No es algo extraño, incluso son cosas circunstanciales en la política, sobre todo cuando ya se tiene a la vista la sucesión presidencial y también vienen las elecciones para diputados, senadores, comienzan a darse acomodos, lo cual es parte de la democracia”, indicó.

En la acostumbrada “mañanera” mencionó que aún no designa, pero lo hará de la persona que ocupará el cargo como su representante en los trabajos del Tren Maya en Quintana Roo, que desempeñaba el ex diputado federal, Luis Alegre Salazar, quien falleció hace dos semanas.

“Lamente mucho el deceso de Luis Alegre, una persona muy cercana a nosotros, a su familia, incluso cuando comenzábamos, quien se lanzó como candidato de oposición en Quintana Roo fue su papá, Gastón Alegre López, en 1998 por el PRD. En la época cuando terminaba la administración de Mario Villanueva Madrid”, recordó.

De acuerdo con el tabasqueño, Gastón Alegre ganó muchos votos en la zona urbana, en la parte de Cancún, pero no en el Sur, pues no había mucha organización como ahora.

“Ahí hubo fraude, era cuando decías ¡ganaste, pero no saliste!, como me lo dijeron a mí en 2006. Luego su hijo, Luis, comenzó a participar siendo diputado de Morena”, agregó.

López Obrador añadió que ahora van a ver quién les ayudará con lo hacía Luis Alegre, y con la ventaja de que tanto la anterior administración con Carlos Joaquín González como con la actual de Mara Lezama les ayudan mucho.

“Estamos invirtiendo mucho en Quintana Roo, como nunca de recursos federales y nos estamos ayudando mucho”, añadió. (Infoqroo)