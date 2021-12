PLAYA DEL CARMEN, 6 de diciembre (Infoqroo).- El gobierno de Solidaridad no tiene negociaciones con la empresa que instaló los parquímetros en Playa del Carmen para colocar más en diferentes puntos de la ciudad y además analiza su desmantelamiento, aseveró la alcaldesa Lili Campos Miranda.

En conferencia de prensa, aclaró que no se ampliarán las zonas de parquímetros en Playa del Carmen, y por el contrario ya se realizan las gestiones necesarias para retirarlos de las colonias Luis Donaldo Colosio, Zacil Há y algunas partes de la colonia Gonzalo Guerrero.

Aseveró que no hay negociaciones con la empresa concesionaria de los mismos, para realizar una ampliación de las zonas y aumentar el número de parquímetros, al contrario, reconoció que hay zonas donde estos no deberán estar ubicados por lo que se está gestionando la remoción de dichos parquímetros.

En lunes de conferencia de prensa, Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad, dio a conocer los avances de la presente administración en materia de desarrollo económico, seguridad pública, servicios públicos, educación y protección civil.

La edil declaró que, pese a la irresponsabilidad y permisividad del gobierno de Laura Beristain, que perjudicó gravemente la imagen turística del municipio y la economía de las familias solidarenses, los trabajos para recuperar la Quinta Avenida, se están desarrollando en tiempo y forma.

Por ello y resultado del esfuerzo del trabajo conjunto con sindicatos, se han reubicado a vendedores ambulantes en las calles 14, 16 y 34 norte, retirando 39 módulos irregulares, además del decomiso de estructuras abandonadas.

Sostuvo que hasta el momento, a través de la Dirección de Comercio, se han levantado 160 actas para que vendedores ambulantes regularicen su situación.

Asimismo se anunció que, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el municipio, se ha creado un mapa sectorial que permitirá establecer las estrategias necesarias para garantizar el orden y abatir la delincuencia en las zonas más vulnerables, con lo que se espera que a partir de enero, 307 elementos se sumen a las fuerzas policiales.

En tema de limpieza, mencionó que ya se eliminaron 230 microtiraderos y se han levantado mil 500 toneladas de basura en las colonias, reduciendo así el nivel de rezago de limpieza heredado de la pasada administración, mediante la consolidación de la primera fase de recolección de basura que ya cuenta con 50 rutas, en distintas colonias y zonas comerciales turísticas de Playa del Carmen y Puerto Aventuras.

También informó, que esta semana el programa “Una obra por día”, se enfocará al mantenimiento de 72 planteles escolares que presentan mayor deterioro, a fin de coadyuvar con la Secretaría de Educación estatal y escuelas públicas locales, a la incorporación de los menores a sus clases presenciales.