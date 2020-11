Cancún 10 noviembre.— El proceder de los elementos policiacos que dispararon para dispersar a quienes se manifestaban frente al Palacio Municipal de Benito Juárez para pedir justicia para la joven Alexis, asesinada el pasado fin de semana, es absolutamente reprochable y refleja una total ausencia de sensibilidad y criterio de los uniformados afirmó, el presidente de Ángel Ciudadano en Quintana Roo, Hernán Cordero Galindo.

Dijo que desgraciadamente no se tienen bases ni condiciones para que haya verdaderos cánones de derecho y justicia y recordó que en varias ocasiones ha dicho que hace falta mucho por avanzar en el tema de la Fiscalía.

“Si no se empieza por disminuir la impunidad, acelerar el tema de los juicios orales, certificar cárceles, levantar rápidamente el nuevo sistema de justicia penal, el observar jueces y ministerios públicos para que no se corrompan y dejen libres a responsables de tantos hechos, se seguirán registrando situaciones como ésta, resultado de esas lagunas que no se han resuelto” dijo.

“Fue lamentable el actuar de los policías, que los veía yo como narcos en la sierra, echando bala, de verdad, con una falta de capacitación impresionante porque estar disparando armas largas al cielo es igual de peligrosa al caer, porque esos disparos al aire fueron literalmente balas perdidas en pleno centro de la ciudad. ¡Cómo es posible que un policía no sepa que eso no lo puede hacer!”, expresó.