Cancún, 2 de noviembre 2022.- Por lo menos seis personas, tres de ellas menores de edad, que viajaban en un auto con placas del estado de Baja California resultaron lesionadas esta tarde durante un accidente registrado en la zona hotelera de Cancún.

De acuerdo con una tarjeta informativa a la que tuvo acceso la agencia Infoqroo, el accidente se registró en el kilómetro 2 de la avenida Kukulkan, alrededor de las 4 de la tarde, cuando caía sobre gran parte de la ciudad un intenso aguacero.

Según el reporte, en el percance resultaron lesionadas seis personas que viajaban en un auto marca Nissan, modelo Versa color gris con placas AKJ 4741 de Baja California y que lo conducía Jaime V. J.

Asimismo, se identificó a los pasajeros como Mildred G. L., Leticia C. C;, así como las menores Patricia M, C .; Keydi Y. C; Deymili E. V. C, y Génesis V., C. de un año de edad, que fueron trasladadas al hospital general. (Infoqroo)