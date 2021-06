Cancún, 28 Junio.- La integrante de la comunidad LGBT+, Sarah Domínguez, destacó la importancia de los símbolos y añadió que encontrar una bandera representa sentirse respaldado y encontrar un lugar de pertenencia.

“Necesitábamos visibilizarnos y que la ciudad (Cancún) saliera del clóset”, dijo en el marco de la conmemoración del día internacional de esa comunidad.

Dijo que por desgracia la sociedad no es tan amigable con la comunidad LGBT+, pues, según ella, todavía hay discriminación laboral, en derechos y en áreas de la vida pública, pues no los quieren dejar entrar a los baños o en el trabajo no los dejan hablar de su identidad o vestirse conforme a la misma, y que impide a la sociedad ser 100 por ciento incluyente.

También recordó que la marcha de la comunidad LGBT+ sucede en Cancún, desde hace 19 años, pero que últimamente no había sucedido por la pandemia y por cuestiones logísticas.

Añadió que durante junio han habido actividades en todo el estado, tales como pláticas en universidades y empresas, ciclos de cine y que la marcha del 19 de junio pasado unió, según él, a todos los municipios en un solo contingente, con un mismo lenguaje. (Infoqroo)