CANCÚN, 09 de febrero del 2022.-Cinthia Dehesa, presidenta de Ciudadanos por la Transparencia, junto con el Centro de Participación Ciudadana, el Observatorio para la Gobernanza, Cultura Cívica y ciudadanos socialmente responsables, dando seguimiento a los cinco amparos para que desaparezca el presupuesto de más de 900 millones de pesos para ayudas sociales, que manejan a su antojo los diputados locales, informó que el juez noveno del Poder Judicial de la Federación, aprobó la suspensión provisional del recurso.

En conferencia de prensa esta mañana, se dijo que esto significa que el Congreso no podrá gastar ese dinero, que ante cualquier movimiento tiene que ser informado al juez, con esta resolución se detiene ese recurso que es de vital importancia ya que no se podrá desviar a campañas políticas que están en puerta, ahora que empieza el proceso electoral, ,por lo que as organizaciones mencionadas insistirán en que esa partida presupuestal desaparezca, porque los diputados nunca la han transparentado

La entrevistada, quien informó que Ciudadanos por la Transparencia cumplió diez años, el año pasado, añadió que el Congreso del Estado no tiene atribuciones ejecutivas solo legislativas, no tiene capacidad instalada para gastar esos casi 100 millones de pesos de manera discrecional y a su libre albedrío, ,por ello ingresaron el ante el Poder Judicial de la Federación, en la oficialía de partes, en oficinas en la avenida Andrés Quintana Roo el amparo mencionado a inicios de este mes, avalado por un promedio de 50 ciudadanos socialmente responsables, gente de mucha credibilidad ante la sociedad cancunense. Por: Román Martínez