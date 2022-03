Cancún, 16 de marzo 2022.- Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo en el Estado, auguró un año promisorio para Quintana Roo en turismo de crucero, al tener en cuenta que sólo en este primer trimestre de 2022 tienen proyectado recibir más de estas embarcaciones de las que registraron el 2021.

El funcionario recordó que el año pasado recibieron un millón, 278 mil cruceristas mediante la llegada de 537 embarcaciones.

Para el primer trimestre del presente, cuentan con una proyección de llegada de 576 cruceros, lo que representa un gran salto en la reactivación de este sector.

“Hay una gran perspectiva para los próximos meses en recepción de cruceros, con el consiguiente beneficio de la derrama económica para los destinos”, resaltó.

Cueto Riestra manifestó que todo indica que se mantendrán la misma perspectiva en la industria de cruceros, lo que permitirá que Quintana Roo continúe consolidando como el estado con mayor número de visitantes de este segmento, siendo Cozumel el destino número uno del país.

En ese sentido, destacó que Cozumel es uno de los destinos preferidos del Caribe por las principales navieras, y puso como ejemplo la llegada, hace dos días, de Wonder of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, perteneciente a la empresa Royal Caribbean, que cuenta con una capacidad de más de nueve mil personas.

El funcionario indicó que Wonder of the Seas zarpó de Florida para llegar a Cozumel y ayer también estuvo en Mahahual, con la consiguiente derrama económica para estos dos destinos del Caribe Mexicano.

“El arribo de este crucero genera un gran entusiasmo entre el sector, que continúa reactivándose y por ende significa mayor actividad económica al estado”, añadió.

Cueto Riestra destacó que el turismo de cruceros genera una derrama económica importante y es detonante para la generación de empleos. (Infoqroo)