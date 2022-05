Cancún, 16 de mayo 2022.- Bibian Castillo Dzul, candidata a diputada por el distrito VI, de la coalición Va Por Quintana Roo, dijo que hay todo un abanico de delitos, algunos que son, de cierto modo, recientes, que apenas tienen décadas, pero han tomado fuerza y son, de alguna forma, ruines, porque son delitos de odio contra otro ser humano por ser quien es.

La abanderada del PRD, PAN y CQ expresó que no por tener 24 años de experiencia en temas de seguridad, ve todo negativo, al contrario, señaló que su optimismo y ganas de salir adelante, la llevan a identificar problemas con la mira puesta en encontrar soluciones.

Su experiencia en diversos sectores le “afinó el ojo”, se da cuenta cuando un problema es de un día, casi un desliz, y cuando es algo más profundo, que llega a las capas sensibles de la sociedad, ataca a sectores vulnerables, sólo porque puede y se aprovecha de eso.

“Tenemos demasiados problemas en Quintana Roo como para permitir que surjan los crímenes de odio, específicamente a la comunidad trans. ¿Cómo vamos a violentar alguien por sus preferencias o razones de género?, todos tenemos derecho a ser la persona que elegimos”, señaló.

“Estos delitos no se incluyen hoy en la legislación estatal, legislar sobre la violencia de género y sobre el transfeminicidio es de suma importancia. Esos números no existen, no se ve el homicidio del sector de las mujeres trans y es por eso que vamos a llevar el tema al Congreso”, añadió. (Infoqroo)