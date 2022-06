Cancún, 31 de mayo 2022.- La política define el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, las decisiones que se toman hoy afectarán a las futuras generaciones, por lo que Bibian Castillo Dzul, candidata a diputada local de la coalición #VaPorQuintanaRoo, conformada por #PRD, #PAN y #CQ, por el distrito 06, pidió a los ciudadanos reflexionar sobre su voto.

El compromiso de la candidata la ha llevado a recorrer en dos ocasiones las calles del distrito 06, en la primera ocasión sentó las bases de una relación con los vecinos y, en la segunda, estableció su estilo de trabajo: pendiente y atenta de la población.

“La queja es que los diputados nunca regresan a sus distritos. Quiero que sepan que pueden confiar en mí, que voy a regresar y no sólo eso, sino que estoy comprometida a dar resultados porque Cancún es la casa de todos y hay que cuidarla”, destacó.

Durante 24 años, Bibian Castillo ha prestado sus servicios en el sector público, específicamente en el área de seguridad, donde su capacidad, visión y sentido humano le han permitido estar en los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal.

Conoce las condiciones de seguridad que vive Quintana Roo muy de cerca y, con una hija adolescente, se siente responsable de mejorar la calidad de vida en el estado a través de la transparencia, rendición de cuentas y reformas a las leyes del estado que han quedado obsoletas y ya no cumplen su función de proteger a los ciudadanos.

La abanderada del PRD, PAN y CQ, asegurar tener muy claro que la economía juega un papel eje dentro de la vida de la entidad y hay que proteger las fuentes de ingreso de los quintanarroenses, por lo que promoverá leyes que brinden mayores certezas a los turistas, pero también aquella que protejan a sectores vulnerables como las mujeres, para quienes proyecta planes que las fortalezcan, y adultos mayores, quienes requieren vivir en paz y disfrutar de lo que han construido a lo largo de su vida.

“Toda mi vida he sido responsable y estoy acostumbrada a dar resultados, por eso puedo ver a las personas de frente y sostener la mirada, sé lo que he hecho en mi vida profesional y también me conozco y sé la mujer que soy, me siento orgullosa del camino que he recorrido y con la fuerza, la energía y la experiencia para ir por más, pero más que nada, tengo un compromiso con los quintanarroenses”, expresó Bibian Castillo. (Infoqroo)