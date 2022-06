Cancún, 01 de junio 2022.- Bibian Castillo Dzul, candidata a diputada local por el distrito 06 de la coalición “Va Por Quintana Roo”, conformada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Confianza por Quintana Roo (CQ), hizo un llamado a los ciudadanos para que este 5 de junio emitan un voto útil, que permita a Cancún y todo el estado tener un gobierno más eficiente, que le cumpla a los ciudadanos.

“No importan los colores, hoy tenemos que hacer un voto útil, es momento de ubicar la coalición para que podamos llegar e incluirlos”, dijo la candidata a escasos días de que termine el tiempo de campaña y tras haber recorrido en dos ocasiones su distrito.

El llamado de Bibian Castillo fue para toda la población sin excepción, sobre todo para los simpatizantes de otros partidos y de quienes hoy gobiernan, a quienes, dijo, no les han cumplido, les mintieron, los rechazaron una vez que consiguieron su objetivo de llegar al poder.

“Es importante gobernar para todos, vivimos aquí en un hermoso estado, los que vivimos en Cancún, y mi gente adorada del distrito 06, donde la gente no sólo vive el problema de la inseguridad sino que carece de los servicios más básicos, no los toman en cuenta, esto no puede ser, tiene que cambiar”, destacó.

La representante de “Va Por Quintana Roo” es una mujer con 24 años de experiencia en el servicio público, específicamente en el área de seguridad, uno de los problemas más apremiantes en la entidad, todo los conocimientos, las personas y la práctica a lo largo de más de dos décadas le permiten tener una visión clara, ahora desde el Congreso del Estado de Quintana Roo.

“Para todos los ciudadanos quiero decirles que hoy tenemos que hacer un voto útil, si en algo coincidimos todos los ciudadanos es que el gobierno de Benito Juárez no lo ha hecho bien, no queremos que ellos sigan gobernando, por eso vamos a unirnos para emitir un voto en favor de un gobierno y un congreso incluyente y eficiente, que de verdad responsa a los ciudadanos”, manifestó Bibian Castillo. (Infoqroo)