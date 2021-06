Cancún, 24 de junio.- Todo un caos vehicular se dio esta mañana en céntrica zona de la ciudad, como consecuencia del bloqueo de la avenida José López Portillo por parte de vecinos de las colonias Tres Reyes, Santa Cecilia y Avante, como medidas de presión por abusos en las tarifas domiciliarias de la Comisión Federal de Electricidad.

El movimiento se inició aproximadamente a las 9:30 horas, con la participación de decenas de vecinos que aseguran que la CFE les está cobrando hasta 2,500 pesos.

Los manifestantes sostuvieron que es injusto el cobro, que no tienen para pagar, exigieron la presencia de la presidenta municipal Mara Lezama Espinosa para que haga algo al respecto y que no se irán hasta que no atiendan su petición.

El plantón originó un caos vial, con el bloqueo de la José López Portillo, que se inició a la altura de Tres Reyes, y se dirigieron hasta Gas Auto con lo que cerraron los cuatro carriles.

Los accesos fueron bloqueados con todo tipo de cosas, troncos, palos, rocas, pedazos de concreto, cuerdas, llantas, cubetas.

“No nos vamos a mover hasta que no llegue Mara Lezama y algún representante de la CFE”, insistieron los quejos, entre los que habían amas de casa, algunas con pancartas.

Entre otras medidas para acabar con los abusos, solicitaron que les instalen medidores a cada uno.

Como era de esperar, el problema generó conflictos entre los manifestantes y automovilistas, algunos de los cuales les “aventaban” los vehículos con tal de dejarlos pasar.