Es necesario una contienda de altura, de propuestas realizables, saber que proponen los candidatos, conocer su trayectoria, lo que han hecho por la gente, y en base a ello, analizarlo a conciencia para que la gente salga a votar y que su voto cuente, dijo Edgar Ordóñez, presidente del Observatorio Ciudadano Municipal de Cancún.

En conferencia de prensa, “construyendo la agenda ciudadana para un mejor Quintana Roo”, se indicó que el resultado de la elección será trascendental para el futuro del Estado y Cancún, después de los efectos de la pandemia, que generó problemas en la economía.

En ese contexto, la organización ciudadana integra una agenda con la gente que permita conocer qué proponen para solucionar los problemas y retos del Estado.

“La agenda es una aportación modesta, básica e indispensable que se construye diario hasta el día de la elección y que refleja las demandas de los habitantes”, indicó Ordóñez.

Este ejercicio, abundó, comenzó con reuniones de trabajo y mediante la aplicación de cuestionarios de opinión sencillos, da una idea de lo que piensa la gente, y sirvió para tener un marco de referencia interno.

A la pregunta la gente pidió más seguridad y armonía social, con un 44.9 %, seguida de mejorar la situación y el crecimiento económico con un 18.01%.

¿Qué le pedirías a los candidatos? La gente sugirió una campaña de propuestas y compromisos con un 94.5%, y dejar atrás las descalificaciones. También más del 50% dijo que votará y al cuestionamiento ¿Cuál es el principal problema del Estado?, la respuesta fue seguridad, seguida del tema económico.

La gente dijo que no importa si el próximo gobernador es hombre o mujer, y la mayoría coincidió que no creen en los políticos por corruptos, seguida de no cumplir lo ofrecido.

Como resultado de las reuniones se recabaron puntos de interés, como tener un gobierno eficiente, mayor seguridad y convivencia armónica; recomposición del tejido social y combate a la desigualdad; fortalecer la participación ciudadana, desarrollo urbano sustentable, cuidado del medio ambiente, diversificación de la economía y cero tolerancia a la corrupción, entre otras.

También demandan prevenir la violencia a partir de acciones educativas, erradicar la violencia contra la mujer, implementar un modelo de policía eficiente, crear programas de manejo de residuos sólidos modernos y eficientes, lograr que el Tren Maya sea un verdadero motor de desarrollo regional y fortalecer el manejo del sargazo, entre otros.

Por último, la agrupación señalo que esta elección representa igual para los políticos una oportunidad de recuperar la confianza ciudadana. Porque Quintana Roo es un Estado privilegiado, que quien lo gobierne sin duda tendrá grandes oportunidades. (Infoqroo)