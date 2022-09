Cancún, 2 de septiembre 2022.- El respaldo de profesionales de viajes, medios de comunicación y consumidores de todo el mundo, permitieron a Cancún consolidar su lugar como uno de los sitios turísticos más importantes del mundo, siendo premiado como “Destino líder de reuniones y conferencias en México y Centroamérica 2022” y “Destino líder en México 2022”, en la edición número 29 de los premios “World Travel Awards”.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Benito Juárez, celebró esta victoria y la de prestadores de servicios, cadenas hoteleras y el Aeropuerto Internacional de Cancún, quienes fueron condecorados también.

Al respecto, el titular de la Dirección General de Turismo Municipal, Jorge Luis Téllez Vignet, destacó que con estos reconocimientos, Cancún se posiciona nuevamente como uno de los polos vacacionales más importantes del mundo.

Como ejemplo, estos dos nuevos premios se suman a un total de 45 galardones emitidos por la misma instancia en los últimos 26 años, otorgados a Cancún.

El funcionario subrayó que el hecho de estar nominados es prueba fehaciente de la preferencia de muchos viajeros por Cancún, gracias al trabajo diario y en conjunto de las autoridades, la iniciativa privada y los colaboradores turísticos, tanto para impulsar esta rama económica, conservar los atractivos naturales de la ciudad y destacarse por su servicio de calidad y calidez.

De acuerdo con información que se proporcionó, el Aeropuerto Internacional de Cancún ganó en la categoría “Aeropuerto líder en México y Centroamérica 2022”; mientras que el Centro Internacional de Convenciones de Cancún (ICC) fue distinguido como “Centro de Reuniones y Conferencias Líder en México y Centroamérica 2022”; y la empresa Extreme Adventuring Cancun, lo hizo como “Atracción turística de aventura líder en México 2022”.

Adicionalmente, cinco centros de hospedaje obtuvieron uno o más premios, los cuales fueron: Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún en la categoría de “Hotel de conferencias líder en México y Centroamérica 2022” y “Resort de playa de lujo líder en México 2022”; Hyatt Ziva Cancún como “Resort de playa líder en México 2022” y ”Resorts líderes en México 2022”; The Grand at Moon Palace Cancún como “Resort Familiar Líder en México 2022”; Grand Residences Riviera Cancún como “Residencias Hoteleras Líderes en México 2022” y The Ritz-Carlton como “Hotel Líder de México 2022” y “Suite de hotel líder en México 2022”. (Infoqroo)