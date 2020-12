Cancún, 2 de diciembre.- Como un reconocimiento al trabajo arduo que realizaron con un gran equipo de colaboradores, define la presidenta municipal Mara Elena Lezama Espinosa el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2020 en la categoría Mejor Gestión Integral Municipal de Quintana Roo, que le entregaron por segundo año consecutivo, “lo que quiere decir que estamos trabajando de la manera correcta”.

“Es impresionante cómo se sale adelante de los fenómenos naturales, tenemos 388 operaciones diarias en el aeropuerto, más asientos de pasajeros de Estados Unidos, 18 por ciento más que el año pasado; es un gran reto con todo lo que ha pasado, la pandemia, fenómenos naturales, Cancún es una ciudad que avanza en un año complicado”, indicó.

“Prácticamente no hay recaudación, tuvimos que hacer milagros y no sólo no nos endeudamos, sino que logramos pagar uno de tres créditos que teníamos”, informo la alcaldesa.

En entrevista con el noticiero Origen, Lezama Espinosa afirmó que su gobierno sí lucha contra la corrupción, al no permitir la venta de terrenos irregulares, por ejemplo.

“Hablar de transparencia y corrupción cuenta realmente cuando lo aplicas”, dijo.

Destacó programas como el de prevención de la violencia. “Todos por la paz” y que hay “muchas cosas que han cambiado, estamos dando pasos firmes para generar un cambio de fondo, por eso me da mucho gusto que valoren nuestro trabajo”.

Sobre su reunión con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que hablaron de muchos temas, del turismo, de la pandemia, de que vean a Cancún como una ciudad segura, lo cual es un gran es un gran referente.

“La gente ha manejado la pandemia de manera respetuosa y hemos logrado bajar los números, ya no hemos tenido fallecidos en varios días consecutivos”.

También abordaron el tema de la obra de remozamiento de la entrada de Cancún, el recarpetamiento de la avenida Luis Donaldo Colosio, de la cual, dijo la inversión es imposible sin ayuda de la Federación, debido a sus altos costos, pero al ser la entrada de la carretera de varios lugares, como Balacar, Playa del Carmen y toda la zona continental de Isla Mujeres, entre otros, no se puede dejar a un lado.

“Vamos muy avanzados”, aseguró la alcaldesa.

Sobre las luminarias led, dijo que ya se tiene 78.1por ciento de avance en su instalación y faltan mil 115 luminarias más por instalar este mes; repartidas en avenidas principales, 150 supermanzanas, domos deportivos y parques, lo que representa un ahorro energético del 50 por ciento, además de 40 por ciento de incremento de luminosidad y menos contaminación.

Finalmente, sobre la investigación del 9 de noviembre y los infiltrados en Tránsito Municipal, dijo que se tienen avances y que ha tenido varias reuniones con la Procuraduría al respecto y sobre la importancia de trabajar en la prevención del delito.