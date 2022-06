Cancún, 31 de mayo 2022.- De cara al proceso electoral del 5 de junio, la Canirac Cancún concluyó las reuniones con los candidatos a la gubernatura y las diputaciones, a quienes solicitaron atender temas sensibles para los negocios del sector, como la seguridad, la Ley de Alcoholes y el pago de las horas extras.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, informó que lograron reunirse con la mayoría de los candidatos, salvo con los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y algunos del Movimiento Auténtico Social (MAS).

Aunque no presentaron una propuesta concreta a sus planteamientos, indicó que los candidatos se comprometieron a revisar los temas que incumben al sector una vez ganada la elección, para lo cual se realizarán mesas de trabajo para atender los temas que les preocupan, incluyendo la ley de plásticos de un solo uso.

Además, informó que acordaron trabajar en un gobierno incluyente, que les daría voz para tomar en cuenta su punto de vista sobre los temas que les atañen o invitar expertos en la materia para que las regulaciones se hagan conforme a lo que debe ser y no de manera arbitraria, obligándolos a cumplir las disposiciones sin considerarlos.

En cuanto a las propuestas de los candidatos, dijo que coincidieron en temas de seguridad, ejercicio del presupuesto y deuda pública, entre otros, por lo que el sector les pidió no olvidarse que se deben al pueblo que es quien los elige, a fin de concientizarlos de la importancia de trabajar de manera conjunta para sacar adelante al estado.

Los restauranteros solicitaron ser incluidos en la toma de decisiones importantes y no sacar más leyes pues las que hay son suficientes, ya que el problema no es la ley sino que sea injusta, imparcial y arbitraria al no tomar en cuenta a la sociedad civil y el empresariado, lo cual lleva a la gente a ampararse pues no hay manera de ejecutarlas.

Puntualizó que por ese motivo, se les pidió ser más conscientes a la hora de levantar la mano para aprobar algo, ya que tienen en sus manos el destino de miles de quintanarroenses. (Infoqroo)