Cancún, 5 de agosto 2022.- Poco a poco el estado va teniendo mayor presencia en el mercado de las cervezas artesanales, las cuales son muy buscadas para acompañar determinados platillos, distintivos de nuestra gastronomía al tener esencias de ingredientes muy de la región como naranja agria y chile habanero, dijo el chef Marcy Bezaleel Pacheco Mendoza.

Entrevistado en el marco del Día Internacional de la Cerveza expresó que, comparado con otros lugares, la industria cervecera artesanal del Caribe Mexicano tiene apenas algunos años, pero eso no impide que algunas marcas comiencen a llamar la atención entre los consumidores nacionales y extranjeros.

En términos generales mencionó que en México se produce muy buena cerveza, incluso se cuenta con una de las marcas que más vende en el mundo, y en el caso de Quintana Roo señaló que es un estado que deja gran derrama económica por el alto consumo que se tiene dentro del sector restaurantero, hotelero y en general.

Respecto a la cerveza artesanal, dijo que hay marcas que se producen en varios municipios como la Curvato, en Chetumal; Pescadores, en Puerto Morelos, la Tulum, Cancún, Holboxita, entre otras, empleadas para un buen maridaje de los platillos locales.

“Un alemán, por ejemplo, acostumbrado a beber amplia variedad de cervezas, prueban las que se elaboran aquí, que en el etiquetado menciona naranja agria, toques de habanero, diferentes productos, que la hacen muy distinta y les deja una buena sensación, que relacionan con el destino, añadió a Radio Turquesa.

En el caso particular, mencionó que en su restaurante ofrece una cerveza artesanal elaborada en Puerto Juárez y de esta manera se promueve parte de la cultura cervecera de Quintana Roo.

Marcy Bezaleel indicó que el 80 por ciento de los comensales consume cerveza, y de esa cantidad, el 20% pide artesanal. Eso se debe a que no la conocen, o no están acostumbrados a los toques herbales, afrutados, que tienen algunas, creen que porque una vez consumieron una que no les gusto, todas son iguales.

“Estamos tratando de promover el consumo de las cervezas que se elaboran en el estado”, añadió, tras recordar que hace muchos años, las grandes empresas cerveceras en el país denigraban nuestras bebidas ancestrales como el pulque, mezcal y las cervezas artesanales para promover el consumo de sus productos, pero eso quedó atrás. (Infoqroo)