Cancún, 9 de agosto.- El director de Tránsito Municipal en Cancún, Jaime Joel Lira Cetina, fue cesado esta mañana por un incidente de violencia familiar, informaron las autoridades.

En un comunicado, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, indicó que se dio de baja inmediata de sus funciones a Lira Cetina, “por conductas inaceptables de índole personal, alejadas de los principios de esta noble institución”.

De acuerdo con los datos que proporcionaron las autoridades, al reportarse a través del 9-1-1 una llamada de apoyo, hoy lunes 9 de agosto, el personal del Grupo Especializado en Atención de Violencia Intrafamiliar (Geavi) de la Policía de Cancún, atendió un incidente doméstico, dando acompañamiento inmediato a la víctima en el proceso de denuncia.

La Secretaría Municipal de Seguridad Pública realizó el aseguramiento del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razón de Género.

Al respecto, el titular de la Secretaría municipal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide Pedrero señaló que este tipo de actos, son condenables e inaceptables.

“El respeto y el cuidado hacia las mujeres son una prioridad para la institución y tenemos la instrucción precisa de no aceptar un solo acto en su perjuicio”, dijo.

Sostuvo que la corporación se encuentra siempre del lado de las víctimas y no tolerará ningún tipo de violencia de género y que dará todo el apoyo a la ciudadana y puntual seguimiento al proceso que enfrente el ex director para que este tipo de actos no tengan cabida ni sean solapados por esta institución.

Asimismo, reiteró que coadyuvarán con la Fiscalía General del Estado en la investigación correspondiente.

En el comunicado, se indicó que al frente de la corporación de Tránsito está el subdirector Filadelfo González Catalán.