Integrantes de la comunidad deportiva ciclista de Cancún se reunieron esta mañana para realizar una jornada de limpieza en Malecón Tajamar.

De acuerdo con información que se proporcionó a la agencia Infoqroo, la gente comenzó a reunirse desde las 8 de la mañana para realizar la limpieza de jardineras y camellones.

Aproximadamente 50 ciclistas, entre hombres y mujeres recolectaron aproximadamente 200 kilogramos de basura en 2 horas y media de trabajo y entre los equipos que participaron en la limpieza fueron Motorpark Cancun, Bici Cancún, Jaguares MTB Cancun, Kitam BIke Team, Fridas en Bici, Chiminos MTB, Shanti y Soy Bici ble.

Entre los residuos que se colectaron en mayor cantidad estuvieron botellas de vidrio, particularmente de cerveza, latas de aluminio, también de cerveza casi todas ellas, botellas de PET, empaques de alimentos, entre ellas bolsas aluminizadas, de plástico, tetrapacks, cajas de pizza, colillas de cigarro y cubrebocas.

En menor cantidad se colectaron pañales y condones usados, bolsas con excremento de perro, plásticos de diversos tipos (tenedores, cucharas), hilos de pescar e incluso dos teléfonos celulares.

Gerardo García Beltrán, coordinador del equipo de ciclismo de montaña Motorpark Cancún, comentó que la mayoría de estos residuos estaban dentro de las jardineras que se ubican en la parte Centro-Norte del Malecón y que están bajo el nivel del suelo.

Sostuvo que esto deja “como evidencia clara” que muchos visitantes al malecón Tajamar ven estas jardineras como basureros en lugar de áreas verdes dignas de cuidar.

También el camellón central y la zona aledaña al manglar presentaron acumulación de residuos, particularmente papeles, envoltorios y cubrebocas, que son fácilmente arrastrados por el viento desde el malecón.

“Queda claro que la zona es utilizada en algún momento del día o la noche para tomar bebidas alcohólicas, lo cual es prohibido por la ley al ser esta un área pública”. (Infoqroo)

Reconoció que si bien la casi nula existencia de contenedores de basura no ayuda mucho, a mantener limpia la zona, pues sólo hay un contenedor en los 1000 metros de longitud total del Malecón, esto no significa que los visitantes no sean capaces de llevarse su basura al terminar su visita.

Puntualizó que al finalizar la colecta, los residuos fueron depositados en el único contenedor existente, esperando que las autoridades encargadas de la limpieza del lugar acudan a su recolección en los próximos días.