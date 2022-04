Las mujeres son aguerridas, trabajadoras, alegres y por eso conforman el 90 por ciento de mi equipo de trabajo, expresó Claudia Barrera, candidata de Movimiento Ciudadano por el Distrito VIII.

Claudia Barrera se describió como una joven con mucho empuje, que tiene como propósito hacer que “el futuro sea naranja” para el congreso quintanarroense.

La candidata de MC dijo que como mujer está consciente de que está vigente la violencia de género en política, pero considera que se debe seguir adelante, no importa el color que hayan elegido, la participación continua generará mayor respeto por el sexo femenino.

“Cada vez crece más la participación y no es simbólica, ni de adorno, por así decirlo, empujamos fuerte. En los procesos democráticos, la participación de las mujeres es mayor, somos quienes salimos a emitir más nuestro voto”, agregó.

“Hay que ser claro, quien no conozca el distrito VIII, no podrá ayudar a la gente, lo conozco perfectamente, lo he caminado, crecí en él, nací en Bonfil, conozco perfectamente cada rincón y me encanta la participación de la gente, señaló.