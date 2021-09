Cancún, 20 de septiembre.- El director de la Cínica Cruz Blanca, ubicada en la supermanzana 64, manzana 14, desde hace 40 años, el doctor Manuel Tacú, en la que han estado ayudando a gente que se contagia de Coronavirus y que se ha recuperado, le están ofreciendo descuentos de 50 por ciento, por lo que han sido múltiples los casos que han atendido, con su tratamiento completo, incluyendo sus medicamentos.

El doctor Tacú señaló que cada caso es diferente y de ello depende el precio final de lo que el enfermo tiene que pagar; “por eso es muy importante acudir en cuanto sienten los primeros síntomas, porque cuando la respiración es bastante deprimida o muy baja, incluso amerita que en su domicilio se le esté atendiendo, con apoyo de oxígeno”, destacó.

Los síntomas del COVID 19, son: una simple gripa, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, temperatura, que en ese momento no se puede identificar si es realmente una gripa o una variante que puede convertirse en Coronavirus 19, por lo qu8e la recomendación es acudir al especialista

El entrevistado precisó que tienen personal preparado, por lo que el exhorto y sugerencia, ahora que estamos en semáforo amarillo, es mantener la sana distancia, no dejar de usar el cubrebocas, que la gente contagiada no salga y en cuanto a la comida que no haya consumo0 de carbohidratos, los que tienen azucares y conservadores, lo mejor es ingerir alimentos naturales altos en proteínas y bajos en calorías.

Curso de Protección Civil

En otro orden, el doctor Manuel Tacú señaló que como presidente del Club de Leones Turquesa Cancún, tomaron un curso muy importante de Protección Civil, para saber que hacer cuando se presenta un problema de incendio, sistema eléctrico o de gas, entre otros; “yo celebro mucho estas acciones, impartidas por personal de alto conocimiento”, señaló.

Dijo que en ese curso que tomaron 35 jóvenes del Club de Leones, en instalaciones que tienen en la región 94, les enseñaron cómo funciona un extinguidor, cómo está compuesto, de qué manera se debe de usar, checar su fecha de vencimiento, cómo quitarles el seguro, cómo tomar la manguera y cómo realizar un buen disparo

El entrevistado comentó que están invitando a que haya más jóvenes del Club de Leones ,próximamente le tomarán la protesta a los integrantes del Club de Leones de Isla Mujeres La Esperanza, que ya está autorizado, con este serán 8 en el estado, el cual apadrinará con la presencia del Gobernador de Distrito y el coordinador nivel Sur Sureste, m Alejandro Conde Zapata