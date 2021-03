Cancún, 26 de marzo.— El pasado martes se colocó la primera piedra del proyecto Woha Puerto Cancún, un desarrollo inmobiliario de departamentos pequeños y accesibles, con diseño eficiente, sustentable y funcional, bajo el concepto de “Vivir Mejor y Ser Mejor” (Be Better, Live Better).

Estuvieron presentes autoridades locales, empresarios y desarrolladores del proyecto y, como invitado especial, el Dr. Eduardo Rincón Mejía, reconocido investigador y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con amplia experiencia en energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica y marina.

Woha Puerto Cancún está ubicado en la Av. Bonampak y se desarrollará en una superficie aproximada de 9,000 m2 de terreno, con 49,000 m2 de construcción; es un desarrollo inmobiliario con instalaciones sustentables para estar en armonía y equilibrio con el medio ambiente, sin sacrificar comodidad, rodeándose de tecnología sin desperdicio de energía.

El desarrollador ARHEA-Property Development inserta por primera vez en Puerto Cancún un proyecto que ofrece departamentos accesibles en precio y tamaño en un fraccionamiento que se caracteriza por su oferta de producto con precios y áreas mayores.

El diseño arquitectónico estará a cargo de la prestigiada firma de Sanz Pont Arquitectura, con oficinas en Barcelona, Estados Unidos y México, ganadora de un sinnúmero de premios internacionales de diseño, entre ellos, el otorgado por el World Designer Ranking en Milán, Italia.

El proyecto consta de una torre habitacional con 2 niveles de estacionamiento, con capacidad para 457 cajones para residentes, amenidades en todo el primer nivel y 204 departamentos de dos recámaras y tres recámaras, con dos o tres baños, distribuidos en 19 niveles.

La planta baja está conformada por un motor lobby, recepción, concierge y 24 cajones exteriores para visitas. Asimismo, consta de sports-bar, gimnasio de última generación, área de yoga, spa, salón de usos múltiples, co-working, área de juegos, teens club, kids club, alberca semi-olímpica, chapoteadero, alberca para adultos, jacuzzi, huerto, área pet friendly, almacén para proveedores de mensajería, baños y servicios y zona de terrazas y asadores con vistas al campo de golf y a la reserva natural protegida para que el residente sienta que tiene “su propio club en casa”.

La arquitectura del paisaje es de la reconocida firma de Landscape, Maat Handasa.

Por su tecnología sustentable, Woha Puerto Cancún es un proyecto único en su tipo, convirtiéndose así en el de mayor sustentabilidad de la región, con tecnologías de energía renovable, reutilización de aguas, separación de residuos, innovación tecnológica y sistemas activos y pasivos, como la captación de aguas pluviales, uso de ventilación cruzada, generación de energía (solar o eólica), etc.

El diseño contempla los únicos departamentos chicos en Puerto Cancún, en base a tres prototipos; Tipo A (de tres habitaciones, 225m2) y Tipo B y C (de dos habitaciones, de 121m2 y 115m2 respectivamente).

Asimismo, Woha Puerto Cancún contará con cancelería anti-huracán, cocina multifuncional con área de lavado de alta eficiencia, 3 albercas, spa, sport-lounge, kids club y áreas comunes para convivencia familiar, además de tener elevadores de servicio en cada nivel.

Durante el proceso de construcción de Woha Puerto Cancún, que será aproximadamente de 2 años, se generarán más de 2,000 empleos directos. En la etapa de operación serán alrededor de 180 empleos directos e indirectos para el mantenimiento y la administración del inmueble. (Infoqroo)